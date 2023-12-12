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Нападающий «Боруссии» Ранос: «Переход в РПЛ? В Менхенгладбахе я чувствую себя комфортно»

Алина Савинова
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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Грант-Леон Ранос поделился впечатлениями от своего первого сезона в бундеслиге.

«Это мой первый сезон в бундеслиге. Я этот год использую, для того чтобы многому научиться и привыкнуть к команде, окружающей среде и городу. Позитивно смотрю на свое будущее. Могу также сказать, что считаю, что мною проведенное время в клубе, для меня очень важным и полезным», — цитирует Раноса Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос о возможном переезде в чемпионат России.

«Переход в РПЛ? В Менхенгладбахе я чувствую себя комфортно, и поэтому не вижу причин менять клуб», — добавил он.

Ранос выступает за «Боруссию» с июля 2023 года. 20-летний форвард провел 5 матчей в чемпионате Германии, в которых не отметился результативными действиями. До этого футболист пребывал в структуре «Баварии».

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-borussii-ranos-perekhod-v-rpl-v-myonkhengladbakhe-ya-chuvstvuyu-sebya-komfortno-314489/
Футбол
РПЛ
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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«Байер» стал единственной командой в Европе, которая ни разу не проиграла в нынешнем сезоне
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 14 11 3 0 39-12 36
2
 Бавария 13 10 2 1 44-14 32
3
 Штутгарт 14 10 1 3 34-16 31
4
 РБ Лейпциг 14 9 2 3 34-15 29
5
 Боруссия Д 14 7 4 3 28-23 25
6
 Хоффенхайм 14 7 2 5 28-24 23
7
 Айнтрахт Ф 14 5 6 3 24-16 21
8
 Фрайбург 14 6 3 5 17-23 21
9
 Аугсбург 14 4 5 5 23-27 17
10
 Боруссия М 14 4 4 6 28-31 16
11
 Вольфсбург 14 5 1 8 18-25 16
12
 Вердер 14 4 2 8 20-27 14
13
 Хайденхайм 14 4 2 8 21-30 14
14
 Бохум 14 2 7 5 15-29 13
15
 Унион Б 13 3 1 9 15-28 10
16
 Кельн 14 2 4 8 10-24 10
17
 Майнц 14 1 6 7 12-26 9
18
 Дармштадт 14 2 3 9 17-37 9
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Боруссия М – Вердер
 - : -
16.12 17:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
16.12 17:30
Бохум – Унион Б
 - : -
16.12 17:30
Дармштадт – Вольфсбург
 - : -
16.12 17:30
Майнц – Хайденхайм
 - : -
16.12 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
17.12 17:30
Фрайбург – Кельн
 - : -
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Байер – Айнтрахт Ф
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Серу Гирасси

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РБ Лейпциг

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Хайденхайм

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Лерой Сане

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 7
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