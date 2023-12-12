Нападающий «Боруссии» Ранос: «Переход в РПЛ? В Менхенгладбахе я чувствую себя комфортно»

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Грант-Леон Ранос поделился впечатлениями от своего первого сезона в бундеслиге.

«Это мой первый сезон в бундеслиге. Я этот год использую, для того чтобы многому научиться и привыкнуть к команде, окружающей среде и городу. Позитивно смотрю на свое будущее. Могу также сказать, что считаю, что мною проведенное время в клубе, для меня очень важным и полезным», — цитирует Раноса Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос о возможном переезде в чемпионат России.

«Переход в РПЛ? В Менхенгладбахе я чувствую себя комфортно, и поэтому не вижу причин менять клуб», — добавил он.

Ранос выступает за «Боруссию» с июля 2023 года. 20-летний форвард провел 5 матчей в чемпионате Германии, в которых не отметился результативными действиями. До этого футболист пребывал в структуре «Баварии».