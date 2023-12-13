Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 11:26

Кейн рассказал, с какими трудностями столкнулся после переезда в Германию

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Английский нападающий Харри Кейн рассказал об адаптации в Германии после перехода в мюнхенскую «Баварию».

«Это было сложно. Это произошло впервые в моей карьере, поэтому я, вероятно, не осознавал, как все на самом деле будет выглядеть. Это касается не только новой команды, но и моей личной жизни, семьи. У меня четверо детей. К счастью, мы теперь нашли дом и будем переезжать в него после зимних каникул. Единственная проблема заключается в том, что, если я перестану забивать, возможно, мне придется отправить их обратно! Самое сложное — нужно разбираться со всеми внешними вещами. От разрешения на работу до поиска дома и школы. Я стараюсь делать все, что могу, и меня окружают хорошие люди. В целом я просто наслаждаюсь новым опытом», — приводит Goal слова Кейна.

В летнее трансферное окно 30-летний англичанин перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма». Мюнхенцы заплатили за его трансфер 95 миллионов евро.

Кейн провел 20 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметился 22 голами и 8 результативными передачами. На данный момент красные занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 32 очка за 13 туров.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/harry-kane-confirms-found-house-munich-after-transfer-england-international-struggles/blt481f6969bcffd4e6#cs44a00e1e86f6eb87
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
0
Читайте также
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Боруссии» Ранос: «Переход в РПЛ? В Менхенгладбахе я чувствую себя комфортно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 14 11 3 0 39-12 36
2
 Бавария 13 10 2 1 44-14 32
3
 Штутгарт 14 10 1 3 34-16 31
4
 РБ Лейпциг 14 9 2 3 34-15 29
5
 Боруссия Д 14 7 4 3 28-23 25
6
 Хоффенхайм 14 7 2 5 28-24 23
7
 Айнтрахт Ф 14 5 6 3 24-16 21
8
 Фрайбург 14 6 3 5 17-23 21
9
 Аугсбург 14 4 5 5 23-27 17
10
 Боруссия М 14 4 4 6 28-31 16
11
 Вольфсбург 14 5 1 8 18-25 16
12
 Вердер 14 4 2 8 20-27 14
13
 Хайденхайм 14 4 2 8 21-30 14
14
 Бохум 14 2 7 5 15-29 13
15
 Унион Б 13 3 1 9 15-28 10
16
 Кельн 14 2 4 8 10-24 10
17
 Майнц 14 1 6 7 12-26 9
18
 Дармштадт 14 2 3 9 17-37 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.12 22:30
Боруссия М – Вердер
 - : -
16.12 17:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
16.12 17:30
Бохум – Унион Б
 - : -
16.12 17:30
Дармштадт – Вольфсбург
 - : -
16.12 17:30
Майнц – Хайденхайм
 - : -
16.12 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
17.12 17:30
Фрайбург – Кельн
 - : -
17.12 19:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
17.12 21:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 16
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 10
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 7
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 11 2 2
Матс Хуммельс

Матс Хуммельс

Боруссия Д

 13 1 4
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 10 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости