«Тоттенхэм» заинтересован в защитнике «Байера» Тапсоба

Защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба находится в сфере интересов «Тоттенхэма», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонцы еще не делали предложение по 24-летнему африканцу, но переговоры должны состояться в ближайшее время.

Тапсоба выступает за «Байер» с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.