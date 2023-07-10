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Сегодня, 14:54

«Тоттенхэм» заинтересован в защитнике «Байера» Тапсоба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба находится в сфере интересов «Тоттенхэма», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонцы еще не делали предложение по 24-летнему африканцу, но переговоры должны состояться в ближайшее время.

Тапсоба выступает за «Байер» с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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