Президент "Шальке" отстранен от работы на три месяца за высказывание об африканцах

"Шальке" на своем официальном сайте сообщил, что президент клуба Клеменс Теннис отстранен от работы на три месяца. Это было сделано после скандального заявления 63-летнего функционера по проблемам окружающей среды.

Он заявил, что вместо повышения налогов для защиты окружающей среды в Африке нужно строить больше электростанций, чтобы местные перестали вырубать деревья и заводить детей в темноте. Это заявление было воспринято как расистское. После заседания совета директоров было решено временно отстранить Тенниса от работы. Он уже принес свои извинения за неуместные слова.