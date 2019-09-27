Президент «Фрайбурга» стал главой Немецкого футбольного союза
18:50
Президент «Фрайбурга» Фриц Келлер официально утвержден в качестве нового президента Немецкого футбольного союза. Кандидатура 62-летнего Келлера была единогласно одобрена делегатами, сообщает официальный сайт организации.
Келлер был единственным кандидатом на выборах.
Напомним, прошлый президент организации Райнхард Гриндель ушел в отставку из-за получении чрезмерно дорогого подарка — часов от бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса.
Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр