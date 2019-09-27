Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Германия

Президент «Фрайбурга» стал главой Немецкого футбольного союза

18:50
Теги:

Президент «Фрайбурга» Фриц Келлер официально утвержден в качестве нового президента Немецкого футбольного союза. Кандидатура 62-летнего Келлера была единогласно одобрена делегатами, сообщает официальный сайт организации.

Келлер был единственным кандидатом на выборах.

Напомним, прошлый президент организации Райнхард Гриндель ушел в отставку из-за получении чрезмерно дорогого подарка — часов от бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир