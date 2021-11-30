Президент «Баварии»: «Левандовски заслуживал стать четвертым игроком в истории клуба, получившим «Золотой мяч»

Президент «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал вручение «Золотого мяча» форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Бавария» поздравляет Месси с получением «Золотого мяча». Однако мы гордимся Робертом Левандовски, потому что он заслуживал того, чтобы стать четвертым игроком в истории нашего клуба, который выиграл этот трофей, после Герда Мюллера, Франца Беккенбауэра и Карл-Хайнца Румменигге.

Роберт — один из величайших игроков «Баварии» и мирового футбола. Тот факт, что он был признан нападающим года, вполне заслужен, учитывая количество его голов за последние 2 года», — сказал Хайнер.

34-летний Месси завоевал свой седьмой «Золотой мяч», Левандовски стал вторым в рейтинге. В 2020 году France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса. До этого решения поляк считался фаворитом.