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Беллингем возглавил рейтинг лучших игроков не старше 21 года по версии ESPN, в тройке — Педри и Сака

Руслан Минаев
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем возглавил рейтинг лучших игроков мира не старше 21 года по версии ESPN.

В тройку попали хавбек «Барселоны» Педри и вингер «Арсенала» Букайо Сака.

В список вошли:

1. Джуд Беллингем — «Боруссия» Дортмунд

2. Педри — «Барселона»

3. Букайо Сака — «Арсенал»

4. Джамал Мусиала — «Бавария»

5. Гави — «Барселона»

6. Эдуардо Камавинга — «Реал Мадрид»

7. Габриэл Мартинелли — «Арсенал»

8. Флориан Виртц — «Байер»;

9. Йошко Гвардиол — «Лейпциг»;

10. Мойсес Кайседо — «Брайтон»;

11. Алекс Бальде — «Барселона»;

12. Ансу Фати — «Барселона»;

13. Юрриен Тимбер — «Аякс»;

14. Нуну Мендеш — «ПСЖ»;

15. Гонсалу Рамуш — «Бенфика».

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4895809/jude-bellingham-pedri-bukayo-saka-lead-espn-39-best-male-players-age-21-or-under?device=featurephone
Футбол
Букайо Сака
Джамал Мусиала
Джуд Беллингем
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Педри (Барселона)
0
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И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 25 15 7 3 72-27 52
3
 РБ Лейпциг 25 13 6 6 49-30 45
4
 Унион Б 25 14 6 5 38-28 48
5
 Фрайбург 25 13 7 5 38-34 46
6
 Айнтрахт Ф 25 11 7 7 46-36 40
7
 Вольфсбург 25 10 8 7 44-32 38
8
 Майнц 25 10 7 8 40-36 37
9
 Байер 25 11 4 10 45-40 37
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 25 8 4 13 32-45 28
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 25 8 1 16 27-56 25
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 25 5 6 14 30-48 21
17
 Шальке 25 4 9 12 21-45 21
18
 Штутгарт 25 4 8 13 29-42 20
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Айнтрахт Ф – Бохум
 - : -
1.04 16:30
Фрайбург – Герта
 - : -
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РБ Лейпциг – Майнц
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Вольфсбург – Аугсбург
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Кристофер Нкунку

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

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П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

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 21 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 23 1 4
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