Полузащитник «Байера» перенес вторую операцию на колене за год
17:41
Полузащитник «Байера» Юлиан Баумгартлингер пропустит минимум три месяца. Ему была сделана новая операция на колене, сообщает Kicker.
В январе он уже перенес одну операцию на колене, после которой восстанавливался четыре месяца.
33-летний Баумгартлингер поехал в составе сборной Австрии на Евро-2020, но принял участие только в одном матче, выйдя на замену.
В этом сезоне бундеслиги он трижды выходил на поле на замену.
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