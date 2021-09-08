Полузащитник «Байера» перенес вторую операцию на колене за год

Полузащитник «Байера» Юлиан Баумгартлингер пропустит минимум три месяца. Ему была сделана новая операция на колене, сообщает Kicker.

В январе он уже перенес одну операцию на колене, после которой восстанавливался четыре месяца.

33-летний Баумгартлингер поехал в составе сборной Австрии на Евро-2020, но принял участие только в одном матче, выйдя на замену.

В этом сезоне бундеслиги он трижды выходил на поле на замену.