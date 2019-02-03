Петер Бош: "Во втором тайме "Байер" показал смелый футбол и в целом действовал очень хорошо"

Главный тренер "Байера" Петер Бош после победы в матче 20-го тура чемпионата Германии над "Баварией"​ (3:1) отметил, что игра получилась интересной для болельщиков, но не простой для футболистов клуба из Леверкузена. Он также добавил, что важно было продолжить играть после пропущенного гола.

- Для болельщиков это был интересный матч, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Боша. - Обе команды хотели победить, обе команды играли в атакующий футбол. Нам было непросто. После пропущенного гола было важно поднять голову и продолжить играть. Во втором тайме мои игроки показали смелый футбол и в целом действовали очень хорошо.

"Байер" набрал 30 очков и поднялся на шестое место турнирной таблицы Бундеслиги. "Бавария" упала на третью строчку.

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