«Падерборн» проиграл «Кельну». Команда набрала 1 очко в 8 матчах

В матче 8-го тура чемпионата Германии «Кельн» разгромил «Падерборн» со счетом 3:0. Эта победа позволила команде из Кельна уйти из зоны вылета.

«Падерборн» продолжает занимать последнее место. После восьми туров команда набрала только 1 очко.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

8-й тур

«Кельн» — «Падерборн» — 3:0 (1:0)

Голы: Теродде, 8 (1:0). Шауб, 59 (2:0). Борнау, 85 (3:0).

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Эхизибуэ, Борнау, Каттербах, Кайнц (Риссе, 63), Шауб (Хегер, 84), Скири, Шиндлер, Теродде (Кордоба, 75).

«Падерборн»: Цингерле, Хольтманн, Дрэгер, Шонлау, Килиан, Гьясула, Антви-Аджей (Михель, 62), Каули (Сабири, 77), Прегер, Василиадис, Гей (Цолински, 62).

Судья: Грефе (Германия).

20 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

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