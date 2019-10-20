«Падерборн» проиграл «Кельну». Команда набрала 1 очко в 8 матчах
В матче 8-го тура чемпионата Германии «Кельн» разгромил «Падерборн» со счетом 3:0. Эта победа позволила команде из Кельна уйти из зоны вылета.
«Падерборн» продолжает занимать последнее место. После восьми туров команда набрала только 1 очко.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
8-й тур
«Кельн» — «Падерборн» — 3:0 (1:0)
Голы: Теродде, 8 (1:0). Шауб, 59 (2:0). Борнау, 85 (3:0).
«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Эхизибуэ, Борнау, Каттербах, Кайнц (Риссе, 63), Шауб (Хегер, 84), Скири, Шиндлер, Теродде (Кордоба, 75).
«Падерборн»: Цингерле, Хольтманн, Дрэгер, Шонлау, Килиан, Гьясула, Антви-Аджей (Михель, 62), Каули (Сабири, 77), Прегер, Василиадис, Гей (Цолински, 62).
Судья: Грефе (Германия).
20 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/