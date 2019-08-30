Оливер Кан сменит Румменигге во главе совета директоров «Баварии»

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан станет председателем совета директоров клуба, сообщает пресс-служба мюнхенцев. 50-летний немец подписал пятилетний контракт с «Баварией» и войдет в состав совета директоров с 1 января 2020 года. Возглавит он его 1 января 2022 года, после истечения срока соглашения с нынешним руководителем — двукратным обладателем «Золотого мяча» Карлом-Хайнцем Румменигге.

— Оливер был ключевым игроком в истории нашего клуба, — сказал председатель наблюдательного совета «Баварии» Ули Хенесс. — Мы убеждены, что назначить главой совета директоров Оливера Кана — идеальное решение. Он был капитаном «Баварии» и сборной Германии на протяжении многих лет, выиграл почти все титулы, которые возможно, всегда был полон ответственности и решимости. После завершения карьеры он получил степень магистра делового администрирования в области общего управления и начал собственный бизнес. Оливер Кан знает футбол, знает экономику и несет в себе ДНК «Баварии».

— Благодарю наблюдательный совет с Ули Хенессом за доверие. Я тесно связан с клубом, он очень сильно повлиял на мою жизнь, — сказал Кан.

Оливер Кан перешел в «Баварию» из «Карлсруэ» в 1994 году. Цвета мюнхенцев он защищал до 2008 года и завершил карьеру в 39 лет. с «Баварией» он выиграл восемь чемпионатов, шесть Кубков Германии, пять Кубков лиги, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.