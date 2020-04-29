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Нойер хочет играть за «Баварию» до 39 лет

22:39
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«Бавария» ведет переговоры с голкипером Мануэлем Нойером о продлении контракта. Вратарь хотел бы заключить соглашение на пять лет и играть за команду до 2025 года, сообщает Bild. Мюнхенцы не желают рисковать и готовы только на трехлетний договор для 34-летнего голкипера.

Пока переговоры приостановлены, новый этап обсуждения контракта пройдет в следующем месяце. В 37 матчах текущего сезона Нойер пропустил 38 мячей и 15 раз сыграл на ноль.

Напомним, за «Баварию» Нойер играет с 2011 года. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.

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