Нойер хочет играть за «Баварию» до 39 лет

«Бавария» ведет переговоры с голкипером Мануэлем Нойером о продлении контракта. Вратарь хотел бы заключить соглашение на пять лет и играть за команду до 2025 года, сообщает Bild. Мюнхенцы не желают рисковать и готовы только на трехлетний договор для 34-летнего голкипера.

Пока переговоры приостановлены, новый этап обсуждения контракта пройдет в следующем месяце. В 37 матчах текущего сезона Нойер пропустил 38 мячей и 15 раз сыграл на ноль.

Напомним, за «Баварию» Нойер играет с 2011 года. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.