Нико Ковач: «Вся Германия может быть рада переходу Коутинью»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рад приходу в команду нападающего «Барселоны» Филиппе Коутинью. Игрок будет арендован на один год с правом выкупа.

— Считаю, что не только «Бавария», но и вся бундеслига и Германия могут быть рады тому, что такой топ-футболист будет выступать в нашем чемпионате, — цитирует пресс-служба клуба Ковача.

«Бавария» объявила о договоренности по Коутинью