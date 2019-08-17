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Нико Ковач: «Вся Германия может быть рада переходу Коутинью»

01:23
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рад приходу в команду нападающего «Барселоны» Филиппе Коутинью. Игрок будет арендован на один год с правом выкупа.

— Считаю, что не только «Бавария», но и вся бундеслига и Германия могут быть рады тому, что такой топ-футболист будет выступать в нашем чемпионате, — цитирует пресс-служба клуба Ковача.

«Бавария» объявила о договоренности по Коутинью

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/08/fc-bayern-erzielt-einigung-mit-barcelona-ueber-coutinho-transfer

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