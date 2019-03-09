20:47 | Футбол — Германия

Нико Ковач: "Мы сейчас там, где хотим быть - на первом месте турнирной таблицы. И мы хотим здесь остаться"

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Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победу над  "Вольфсбургом" в матче 25-го тура чемпионата Германии (6:0). Он отметил, что его команда хочет закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.

- Мы сейчас там, где хотим быть - на первом месте турнирной таблицы, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - И мы хотим здесь остаться. У моей команды сегодня был хороший день.

"Бавария" набрала 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая дортмундскую "Боруссию" по разнице забитых и пропущенных мячей.

Бавария - Вольфсбург

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