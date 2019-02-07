Никлас Зюле: "Победа далась с трудом, но она полностью заслуженная"

Защитник "Баварии" Никлас Зюле после победы над "Гертой" в 1/8 финала Кубка Германии (3:2) отметил, что его команда показала хорошую игру и мало что позволила сопернику. Он также добавил, что считает победу полностью заслуженной.

- Мы быстро пропустили, но потом также быстро дали свой ответ, - приводит пресс-служба клуба слова Зюле. - Сегодня мы показали хорошую командную игру и затем мало, что позволили сопернику. В Берлине непросто играть. Они располагались очень компактно, много играли дальними забросами, нам пришлось попотеть. Сплоченность команды принесла свои плоды в экстра-таймах. Мы всегда очень спокойно разыгрывали мяч от своих ворот. Победа далась с трудом, но она полностью заслуженная!

Соперника по 1/4 финала мюнхенцы узнают после жеребьевки.