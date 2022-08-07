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Сегодня, 14:21

Вернер близок к возвращению в «Лейпциг»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер близок к возвращению в «Лейпциг», сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, в последние несколько дней клубам удалось добиться значительного прогресса в переговорах и в ближайшее время сделка может быть закрыта.

Отмечается, что 26-летний немец хочет вернуться в немецкий клуб, чтобы в хорошей форме подойти к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

При этом пока неизвестно, в каком формате будет оформлен переход нападающего. Это может быть как аренда с правом выкупа, так и полноценный трансфер.

В субботу, 6 августа, Вернера не было в заявке лондонского клуба на матч первого тура английской премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).

Напомним, что нападающий выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб немец забил 90 мячей и отдал 40 результативных передач.

Источник: https://sport.sky.de/transfer/news/34132/12667695/transfer-news-timo-werner-kurz-vor-rueckkehr-zu-rb-leipzig-sky-info

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