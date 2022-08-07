Вернер близок к возвращению в «Лейпциг»
Нападающий «Челси» Тимо Вернер близок к возвращению в «Лейпциг», сообщает Sky Sport Deutschland.
По информации источника, в последние несколько дней клубам удалось добиться значительного прогресса в переговорах и в ближайшее время сделка может быть закрыта.
Отмечается, что 26-летний немец хочет вернуться в немецкий клуб, чтобы в хорошей форме подойти к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
При этом пока неизвестно, в каком формате будет оформлен переход нападающего. Это может быть как аренда с правом выкупа, так и полноценный трансфер.
В субботу, 6 августа, Вернера не было в заявке лондонского клуба на матч первого тура английской премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).
Напомним, что нападающий выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год. В 156 матчах за клуб немец забил 90 мячей и отдал 40 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
16
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|
18
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|1 : 6
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|0 : 4
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|3 : 1
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|1 : 2
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|3 : 1
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|2 : 2
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|1 : 0
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|2
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|1
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|2
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Штефан Пош
Хоффенхайм
|1
|0
|0
|
|
Торган Азар
Боруссия Д
|1
|0
|1