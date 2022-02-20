Мюллер высказался о вручении «Золотого мяча» Месси в 2021 году

Форвард «Баварии Томас Мюллер высказался о победе нападающего Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

«Обладателя «Золотого мяча» определяют журналисты, поэтому победил Месси. У нас в Мюнхене другое мнение, так как мы каждый день видим, как играет Роберт Левандовски. В Египте лучшим считают Мохамеда Салаха, это нормально. Сделать выбор всегда сложно, у каждого есть любимый футболист. В футболе главное не индивидуальные награды, а то, что происходит на после», — цитирует Мюллера MBC.

Месси выиграл «Золотой мяч» 2021 года, Левандовски занял второе место, третьим стал Карим Бензема.