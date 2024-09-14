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Сегодня, 08:25

Роналду считает, что завершивший карьеру Кроос мог бы играть еще несколько лет

Алина Савинова
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что уважает решение немецкого полузащитника Тони Крооса о завершении карьеры.

«Это его видение. Мы должны уважать его. Я уважаю его решение. Он мог поиграть еще несколько лет, но принял такое решение», — сказал Роналду в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

34-летний Кроос завершил карьеру игрока этим летом. На клубном уровне немецкий полузащитник провел 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. Он выступал за такие команды, как «Реал», «Байер» и «Бавария».

В составе сборной Германии футболист принял участие в 113 встречах, отметившись 17 забитыми мячами и 21 передачами. В 2014 году Кроос стал чемпионом мира.

Криштиану Роналду
Тони Кроос
Футбол
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