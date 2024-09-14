Роналду считает, что завершивший карьеру Кроос мог бы играть еще несколько лет
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что уважает решение немецкого полузащитника Тони Крооса о завершении карьеры.
«Это его видение. Мы должны уважать его. Я уважаю его решение. Он мог поиграть еще несколько лет, но принял такое решение», — сказал Роналду в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.
34-летний Кроос завершил карьеру игрока этим летом. На клубном уровне немецкий полузащитник провел 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. Он выступал за такие команды, как «Реал», «Байер» и «Бавария».
В составе сборной Германии футболист принял участие в 113 встречах, отметившись 17 забитыми мячами и 21 передачами. В 2014 году Кроос стал чемпионом мира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
2
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|
3
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
4
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
9
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|13.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|4 : 2
|14.09
|16:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|14.09
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|14.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|14.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|14.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.09
|19:30
|
Хольштайн – Бавария
|- : -
|15.09
|16:30
|
Аугсбург – Ст-Паули
|- : -
|15.09
|18:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|
|
Саша Боэ
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0