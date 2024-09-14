Дубль Демировича принес «Штутгарту» гостевую победу над «Боруссией» М в бундеслиге

«Штутгарт» в выездном матче 3-го тура чемпионата Германии обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили Эрмедин Демирович (дубль) и Дениз Ундав. У «Боруссии» отличился Алассан Плеа.

«Штутгарт» набрал четыре очка и переместился на девятое место в таблице бундеслиги. «Боруссия» занимает 11-ю строчку, имея в активе три балла.

В следующем матче чемпионата Германии «Штутгарт» примет дортмундскую «Боруссию» 22 сентября, а «Боруссия» М днем ранее сыграет в гостях с «Айнтрахтом».

В паралелльной встрече «Айнтрахт» обыграл в гостях «Вольфсбург» со счетом 2:1. Дубль у «орлов» оформил Омар Мармош. Единственный мяч «волков» забил Ридле Баку.

В другом матче игрового дня «Лейпциг» поделил очки с «Унион Берлин» — 0:0.