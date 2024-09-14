Дубль Демировича принес «Штутгарту» гостевую победу над «Боруссией» М в бундеслиге
«Штутгарт» в выездном матче 3-го тура чемпионата Германии обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:1.
В составе победителей голы забили Эрмедин Демирович (дубль) и Дениз Ундав. У «Боруссии» отличился Алассан Плеа.
«Штутгарт» набрал четыре очка и переместился на девятое место в таблице бундеслиги. «Боруссия» занимает 11-ю строчку, имея в активе три балла.
В следующем матче чемпионата Германии «Штутгарт» примет дортмундскую «Боруссию» 22 сентября, а «Боруссия» М днем ранее сыграет в гостях с «Айнтрахтом».
В паралелльной встрече «Айнтрахт» обыграл в гостях «Вольфсбург» со счетом 2:1. Дубль у «орлов» оформил Омар Мармош. Единственный мяч «волков» забил Ридле Баку.
В другом матче игрового дня «Лейпциг» поделил очки с «Унион Берлин» — 0:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
2
|РБ Лейпциг
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
3
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|
4
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
5
|Унион Б
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|
6
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
9
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|13.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|4 : 2
|14.09
|16:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|14.09
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|14.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|14.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.09
|19:30
|
Хольштайн – Бавария
|- : -
|15.09
|16:30
|
Аугсбург – Ст-Паули
|- : -
|15.09
|18:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|
|
Саша Боэ
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0