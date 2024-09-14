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Сегодня, 18:22

Дубль Демировича принес «Штутгарту» гостевую победу над «Боруссией» М в бундеслиге

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«Штутгарт» в выездном матче 3-го тура чемпионата Германии обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили Эрмедин Демирович (дубль) и Дениз Ундав. У «Боруссии» отличился Алассан Плеа.

«Штутгарт» набрал четыре очка и переместился на девятое место в таблице бундеслиги. «Боруссия» занимает 11-ю строчку, имея в активе три балла.

В следующем матче чемпионата Германии «Штутгарт» примет дортмундскую «Боруссию» 22 сентября, а «Боруссия» М днем ранее сыграет в гостях с «Айнтрахтом».

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
1:3
Штутгарт

В паралелльной встрече «Айнтрахт» обыграл в гостях «Вольфсбург» со счетом 2:1. Дубль у «орлов» оформил Омар Мармош. Единственный мяч «волков» забил Ридле Баку.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:2
Айнтрахт

В другом матче игрового дня «Лейпциг» поделил очки с «Унион Берлин» — 0:0.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
0:0
Унион Б
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Штутгарт
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 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 3 2 1 0 6-2 7
2
 РБ Лейпциг 3 2 1 0 4-2 7
3
 Хайденхайм 3 2 0 1 8-4 6
4
 Бавария 2 2 0 0 5-2 6
5
 Унион Б 3 1 2 0 2-1 5
6
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
7
 Боруссия М 2 1 0 1 4-3 3
8
 Байер 2 1 0 1 5-5 3
9
 Фрайбург 2 1 0 1 3-3 3
10
 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3
11
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
12
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
13
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
14
 Штутгарт 2 0 1 1 4-6 1
15
 Аугсбург 2 0 1 1 2-6 1
16
 Хольштайн 2 0 0 2 2-5 0
17
 Бохум 2 0 0 2 0-3 0
18
 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
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32 тур
33 тур
34 тур
13.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 4 : 2
14.09 16:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
14.09 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
14.09 16:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
14.09 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 0 : 0
14.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
14.09 19:30
Хольштайн – Бавария
 - : -
15.09 16:30
Аугсбург – Ст-Паули
 - : -
15.09 18:30
Майнц – Вердер
 - : -
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ЖК
Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
Тим Кляйндинст

Тим Кляйндинст

Боруссия М

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Марвин Пирингер

Марвин Пирингер

Хайденхайм

 2
Саша Боэ

Саша Боэ

Бавария

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 2 0 0
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