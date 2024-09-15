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Сегодня, 20:34

«Вердер» в меньшинстве победил «Майнц» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вердер» в гостях обыграл «Майнц» в матче 3-го тура бундеслиги — 2:1.

Счет на 8-й минуте с пенальти открыл Марвин Дукш. На 27-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Ли Джэ Сона.

На 60-й минуте бременцы остались в меньшинстве, красную карточку получил Марко Фридль.

Победный гол гостей на 69-й минуте забил Деррек Кен.

«Вердер» (5 очков) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на восьмое место в бундеслиге. «Майнц» (2) идет 15-м в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
15 сент, 18:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
1:2
Вердер

Футбол
ФК Вердер
ФК Майнц
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1
 Бавария 3 3 0 0 11-3 9
2
 Боруссия Д 3 2 1 0 6-2 7
3
 РБ Лейпциг 3 2 1 0 4-2 7
4
 Хайденхайм 3 2 0 1 8-4 6
5
 Байер 3 2 0 1 9-6 6
6
 Айнтрахт Ф 3 2 0 1 5-4 6
7
 Фрайбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Вердер 3 1 2 0 4-3 5
9
 Унион Б 3 1 2 0 2-1 5
10
 Штутгарт 3 1 1 1 7-7 4
11
 Аугсбург 3 1 1 1 5-7 4
12
 Вольфсбург 3 1 0 2 5-5 3
13
 Боруссия М 3 1 0 2 5-6 3
14
 Хоффенхайм 3 1 0 2 5-9 3
15
 Майнц 3 0 2 1 5-6 2
16
 Бохум 3 0 0 3 1-5 0
17
 Ст-Паули 3 0 0 3 1-6 0
18
 Хольштайн 3 0 0 3 3-11 0
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Фрайбург – Бохум
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Хоффенхайм – Байер
 1 : 4
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РБ Лейпциг – Унион Б
 0 : 0
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Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 1 : 2
14.09 19:30
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