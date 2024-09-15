«Вердер» в меньшинстве победил «Майнц» в бундеслиге

«Вердер» в гостях обыграл «Майнц» в матче 3-го тура бундеслиги — 2:1.

Счет на 8-й минуте с пенальти открыл Марвин Дукш. На 27-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Ли Джэ Сона.

На 60-й минуте бременцы остались в меньшинстве, красную карточку получил Марко Фридль.

Победный гол гостей на 69-й минуте забил Деррек Кен.

«Вердер» (5 очков) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на восьмое место в бундеслиге. «Майнц» (2) идет 15-м в турнирной таблице.