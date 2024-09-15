«Вердер» в меньшинстве победил «Майнц» в бундеслиге
«Вердер» в гостях обыграл «Майнц» в матче 3-го тура бундеслиги — 2:1.
Счет на 8-й минуте с пенальти открыл Марвин Дукш. На 27-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Ли Джэ Сона.
На 60-й минуте бременцы остались в меньшинстве, красную карточку получил Марко Фридль.
Победный гол гостей на 69-й минуте забил Деррек Кен.
«Вердер» (5 очков) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на восьмое место в бундеслиге. «Майнц» (2) идет 15-м в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|11-3
|9
|
2
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|РБ Лейпциг
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
4
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|
5
|Байер
|3
|2
|0
|1
|9-6
|6
|
6
|Айнтрахт Ф
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Вердер
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
9
|Унион Б
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|
10
|Штутгарт
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
11
|Аугсбург
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
12
|Вольфсбург
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
13
|Боруссия М
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Хоффенхайм
|3
|1
|0
|2
|5-9
|3
|
15
|Майнц
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
16
|Бохум
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
17
|Ст-Паули
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|
18
|Хольштайн
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|4 : 2
|14.09
|16:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|1 : 3
|14.09
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|2 : 1
|14.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|1 : 4
|14.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|1 : 2
|14.09
|19:30
|
Хольштайн – Бавария
|1 : 6
|15.09
|16:30
|
Аугсбург – Ст-Паули
|3 : 1
|15.09
|18:30
|
Майнц – Вердер
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|3
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|2
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
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