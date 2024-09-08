Киммих считает, что Мусиала должен был быть в числе претендентов на «Золотой мяч»

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал непопадание одноклубника Джамала Мусиала в список претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

«Я не знаю, по каким критериям принимается решение. Лучшие игроки должны быть в этом списке. И Джамал определенно один из них», — цитирует Киммиха журналист Керри Хау.

Мусиала в прошлом сезоне провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. 21-летний немец не выиграл ни одного трофея в составе «Баварии» в сезоне-2023/24.