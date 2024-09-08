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Киммих считает, что Мусиала должен был быть в числе претендентов на «Золотой мяч»

Руслан Минаев
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Защитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал непопадание одноклубника Джамала Мусиала в список претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

«Я не знаю, по каким критериям принимается решение. Лучшие игроки должны быть в этом списке. И Джамал определенно один из них», — цитирует Киммиха журналист Керри Хау.

Винисиус Жуниор. Винисиус, Мбаппе, Родри и Беллингем номинированы на «Золотой мяч», Месси и Роналду — нет

Мусиала в прошлом сезоне провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. 21-летний немец не выиграл ни одного трофея в составе «Баварии» в сезоне-2023/24.

Йозуа Киммих
ФК Бавария
Джамал Мусиала
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2
 Бавария 2 2 0 0 5-2 6
3
 РБ Лейпциг 2 2 0 0 4-2 6
4
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-0 4
5
 Унион Б 2 1 1 0 2-1 4
6
 Боруссия М 2 1 0 1 4-3 3
7
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
8
 Байер 2 1 0 1 5-5 3
9
 Фрайбург 2 1 0 1 3-3 3
10
 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3
11
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
12
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
13
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
14
 Штутгарт 2 0 1 1 4-6 1
15
 Аугсбург 2 0 1 1 2-6 1
16
 Хольштайн 2 0 0 2 2-5 0
17
 Бохум 2 0 0 2 0-3 0
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 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
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Боруссия Д – Хайденхайм
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 - : -
14.09 16:30
Фрайбург – Бохум
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Хоффенхайм – Байер
 - : -
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