Киммих считает, что Мусиала должен был быть в числе претендентов на «Золотой мяч»
Защитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал непопадание одноклубника Джамала Мусиала в список претендентов на «Золотой мяч» в этом году.
«Я не знаю, по каким критериям принимается решение. Лучшие игроки должны быть в этом списке. И Джамал определенно один из них», — цитирует Киммиха журналист Керри Хау.
Мусиала в прошлом сезоне провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. 21-летний немец не выиграл ни одного трофея в составе «Баварии» в сезоне-2023/24.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
3
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
4
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
9
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|- : -
|14.09
|16:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|14.09
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|14.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|14.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|14.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.09
|19:30
|
Хольштайн – Бавария
|- : -
|15.09
|16:30
|
Аугсбург – Ст-Паули
|- : -
|15.09
|18:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|
|
Саша Боэ
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0
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