«Байер» разгромил «Хоффенхайм», Бонифейс оформил дубль
«Байер» на выезде обыграл «Хоффенхайм» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 4:1. Встреча прошла на стадионе «ПреЗеро-Арена».
Дубль за команду из Леверкузена оформил Виктор Бонифейс, который также записал на свой счет результативную передачу. Еще по голу забили Флориан Вирц и Мартен Террье.
У «Хоффенхайм» единственный мяч забил Мергим Бериша.
«Байер» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» (3 балла) находится на 12-й строчке.
В другом матче 3-го тура «Фрайбург» дома победил «Бохум» — 2:1. У победителей оба гола забил Чуквубуике Адаму.
«Фрайбург» с 6 очками располагается на седьмом месте в таблице, «Бохум» (0) — 18-й.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
2
|РБ Лейпциг
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
3
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|
4
|Байер
|3
|2
|0
|1
|9-6
|6
|
5
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
6
|Айнтрахт Ф
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Унион Б
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|
9
|Штутгарт
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
10
|Вольфсбург
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
11
|Боруссия М
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
12
|Хоффенхайм
|3
|1
|0
|2
|5-9
|3
|
13
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
14
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Бохум
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|13.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|4 : 2
|14.09
|16:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|1 : 3
|14.09
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|2 : 1
|14.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|1 : 4
|14.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|1 : 2
|14.09
|19:30
|
Хольштайн – Бавария
|- : -
|15.09
|16:30
|
Аугсбург – Ст-Паули
|- : -
|15.09
|18:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|3
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0