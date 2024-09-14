Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:28

«Байер» разгромил «Хоффенхайм», Бонифейс оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктор Бонифейс (в центре).
Фото Reuters

«Байер» на выезде обыграл «Хоффенхайм» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 4:1. Встреча прошла на стадионе «ПреЗеро-Арена».

Дубль за команду из Леверкузена оформил Виктор Бонифейс, который также записал на свой счет результативную передачу. Еще по голу забили Флориан Вирц и Мартен Террье.

У «Хоффенхайм» единственный мяч забил Мергим Бериша.

«Байер» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» (3 балла) находится на 12-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:4
Байер

В другом матче 3-го тура «Фрайбург» дома победил «Бохум» — 2:1. У победителей оба гола забил Чуквубуике Адаму.

«Фрайбург» с 6 очками располагается на седьмом месте в таблице, «Бохум» (0) — 18-й.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:1
Бохум

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Байер
ФК Бохум
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
Читайте также
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Почему Помазуна и Кривцова отстранили от тренировок
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 3 2 1 0 6-2 7
2
 РБ Лейпциг 3 2 1 0 4-2 7
3
 Хайденхайм 3 2 0 1 8-4 6
4
 Байер 3 2 0 1 9-6 6
5
 Бавария 2 2 0 0 5-2 6
6
 Айнтрахт Ф 3 2 0 1 5-4 6
7
 Фрайбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Унион Б 3 1 2 0 2-1 5
9
 Штутгарт 3 1 1 1 7-7 4
10
 Вольфсбург 3 1 0 2 5-5 3
11
 Боруссия М 3 1 0 2 5-6 3
12
 Хоффенхайм 3 1 0 2 5-9 3
13
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
14
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
15
 Аугсбург 2 0 1 1 2-6 1
16
 Хольштайн 2 0 0 2 2-5 0
17
 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
18
 Бохум 3 0 0 3 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 4 : 2
14.09 16:30
Боруссия М – Штутгарт
 1 : 3
14.09 16:30
Фрайбург – Бохум
 2 : 1
14.09 16:30
Хоффенхайм – Байер
 1 : 4
14.09 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 0 : 0
14.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 1 : 2
14.09 19:30
Хольштайн – Бавария
 - : -
15.09 16:30
Аугсбург – Ст-Паули
 - : -
15.09 18:30
Майнц – Вердер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Штутгарт

 3
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 3
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 2
Марвин Пирингер

Марвин Пирингер

Хайденхайм

 2
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 2 0 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости