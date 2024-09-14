«Байер» разгромил «Хоффенхайм», Бонифейс оформил дубль

«Байер» на выезде обыграл «Хоффенхайм» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 4:1. Встреча прошла на стадионе «ПреЗеро-Арена».

Дубль за команду из Леверкузена оформил Виктор Бонифейс, который также записал на свой счет результативную передачу. Еще по голу забили Флориан Вирц и Мартен Террье.

У «Хоффенхайм» единственный мяч забил Мергим Бериша.

«Байер» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» (3 балла) находится на 12-й строчке.

В другом матче 3-го тура «Фрайбург» дома победил «Бохум» — 2:1. У победителей оба гола забил Чуквубуике Адаму.

«Фрайбург» с 6 очками располагается на седьмом месте в таблице, «Бохум» (0) — 18-й.