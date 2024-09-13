Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм» благодаря дублю Адейеми
Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Хайденхайм» в матче 3-го тура бундеслиги — 4:2.
У хозяев дубль оформил Карим Адейеми, на счету которого также голевой пас на Дониэлла Малена. Еще один гол забил Эмре Джан (пенальти). У гостей отличились Марвин Пирингер и Максимилиан Бройниг (пенальти).
«Боруссия» набрала 7 очков и лидирует в таблице чемпионата. «Хайденхайм» с 6 очками — на второй строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
2
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|
3
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
4
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
9
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|4 : 2
|14.09
|16:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|14.09
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|14.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|14.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|14.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.09
|19:30
|
Хольштайн – Бавария
|- : -
|15.09
|16:30
|
Аугсбург – Ст-Паули
|- : -
|15.09
|18:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|
|
Саша Боэ
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0
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