Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм» благодаря дублю Адейеми

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Хайденхайм» в матче 3-го тура бундеслиги — 4:2.

У хозяев дубль оформил Карим Адейеми, на счету которого также голевой пас на Дониэлла Малена. Еще один гол забил Эмре Джан (пенальти). У гостей отличились Марвин Пирингер и Максимилиан Бройниг (пенальти).

«Боруссия» набрала 7 очков и лидирует в таблице чемпионата. «Хайденхайм» с 6 очками — на второй строчке.