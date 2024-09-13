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13 сентября, 23:25

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм» благодаря дублю Адейеми

Руслан Минаев
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Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Хайденхайм» в матче 3-го тура бундеслиги — 4:2.

У хозяев дубль оформил Карим Адейеми, на счету которого также голевой пас на Дониэлла Малена. Еще один гол забил Эмре Джан (пенальти). У гостей отличились Марвин Пирингер и Максимилиан Бройниг (пенальти).

«Боруссия» набрала 7 очков и лидирует в таблице чемпионата. «Хайденхайм» с 6 очками — на второй строчке.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
13 сент, 21:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:2
Хайденхайм

ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 3 2 1 0 6-2 7
2
 Хайденхайм 3 2 0 1 8-4 6
3
 Бавария 2 2 0 0 5-2 6
4
 РБ Лейпциг 2 2 0 0 4-2 6
5
 Унион Б 2 1 1 0 2-1 4
6
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
7
 Боруссия М 2 1 0 1 4-3 3
8
 Байер 2 1 0 1 5-5 3
9
 Фрайбург 2 1 0 1 3-3 3
10
 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3
11
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
12
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
13
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
14
 Штутгарт 2 0 1 1 4-6 1
15
 Аугсбург 2 0 1 1 2-6 1
16
 Хольштайн 2 0 0 2 2-5 0
17
 Бохум 2 0 0 2 0-3 0
18
 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
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13.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 4 : 2
14.09 16:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
14.09 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
14.09 16:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
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РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
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Марвин Пирингер

Марвин Пирингер

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Саша Боэ

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 1
И К Ж
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Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
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Боруссия Д

 2 0 0
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