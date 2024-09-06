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Сегодня, 18:21

Тренер юношеской команды «Айнтрахта» погиб в ДТП

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хельге Раше.
Фото Global Look Press

Главный тренер юношеского «Айнтрахта» Хельге Раше погиб в результате ДТП, сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел 5 сентября. По сообщениям немецких СМИ, автомобиль 33-летнего тренера врезался в дерево. Немец скончался на месте происшествия.

«Айнтрахт» опустошен потерей главного тренера юношеской команды Хельге Раше. 33-летний специалист погиб вчера в дорожно-транспортном происшествии. Наши мысли с его семьей и друзьями", — говорится в сообщении клуба.

Раше работал в системе «Айнтрахта» с 2020 года.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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3
 РБ Лейпциг 2 2 0 0 4-2 6
4
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5
 Унион Б 2 1 1 0 2-1 4
6
 Боруссия М 2 1 0 1 4-3 3
7
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
8
 Байер 2 1 0 1 5-5 3
9
 Фрайбург 2 1 0 1 3-3 3
10
 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3
11
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12
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
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 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
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16
 Хольштайн 2 0 0 2 2-5 0
17
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Фрайбург – Бохум
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