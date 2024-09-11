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Ван дер Варт о Лерое Сане: «Надеюсь, кто-то даст ему пинка под зад. Он давно должен был играть на уровне Мбаппе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт поделился мнением о карьере вингера «Баварии» Лероя Сане.

«Я надеюсь, что Сане проснется и кто-то даст ему пинка под зад. С моей точки зрения, он извлекает только 20 процентов от своих невероятных качеств. И этого уже достаточно, чтобы проявить себя. Представьте, что произойдет, если он «нажмет на газ» по-настоящему. Сейчас ему 28 лет. Я считаю, что он уже давно должен был быть на уровне Килиана Мбаппе», — приводит слова ван дер Варта Ran.

Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. С того момента полузащитник провел за мюнхенцев 175 матчей, забил 48 мячей и сделал 50 голевых передач.

Лерой Сане
Рафаэл ван дер Варт
Футбол
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 РБ Лейпциг 2 2 0 0 4-2 6
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 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
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11
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 Бохум 2 0 0 2 0-3 0
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