Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 11:49

В «Баварии» заявили о готовности продлить контракт с Мусиала

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал ход переговоров о продлении контракта полузащитника Джамала Мусиала.

«Мы хотим, чтобы он оставался с нами настолько долго, насколько это возможно. Мне кажется, он может стать вторым Томасом Мюллером. Он может остаться на следующие 20 лет», — цитирует Хайнера инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Мануэля Бонке.

Контракт 21-летнего Мусиала истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.

За «Баварию» хавбек провел 166 матчей, забил 44 гола и сделал 31 результативную передачу.

ФК Бавария
Джамал Мусиала
Читайте также
Синнер обыграл Фритца и стал победителем US Open-2024
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
«Зенит» намерен потратить еще 13 млн, Дзюба не хочет завершать карьеру. Трансферные слухи РПЛ за 9 сентября
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Хайденхайм 2 2 0 0 6-0 6
2
 Бавария 2 2 0 0 5-2 6
3
 РБ Лейпциг 2 2 0 0 4-2 6
4
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-0 4
5
 Унион Б 2 1 1 0 2-1 4
6
 Боруссия М 2 1 0 1 4-3 3
7
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
8
 Байер 2 1 0 1 5-5 3
9
 Фрайбург 2 1 0 1 3-3 3
10
 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3
11
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
12
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
13
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
14
 Штутгарт 2 0 1 1 4-6 1
15
 Аугсбург 2 0 1 1 2-6 1
16
 Хольштайн 2 0 0 2 2-5 0
17
 Бохум 2 0 0 2 0-3 0
18
 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 - : -
14.09 16:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
14.09 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
14.09 16:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
14.09 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
14.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
14.09 19:30
Хольштайн – Бавария
 - : -
15.09 16:30
Аугсбург – Ст-Паули
 - : -
15.09 18:30
Майнц – Вердер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
Джейми Гиттенс

Джейми Гиттенс

Боруссия Д

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Марвин Пирингер

Марвин Пирингер

Хайденхайм

 2
Саша Боэ

Саша Боэ

Бавария

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 2 0 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости