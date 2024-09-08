Клопп вернулся в «Боруссию» ради прощального матча Пищека и Блащиковского

«Боруссия» провела прощальный матч Лукаша Пищека и Якуба Блащиковского.

В двух командах играли экс-игроки дортмундцев и друзья Пищека и Блащиковского: Роман Вайденфеллер, Невен Суботич, Матс Хуммельс, Лукас Бариос, Марвин Хитц, Марсель Шмельцер, Нури Сахин, Генрих Мхитарян, Юлиан Брандт и другие.

Одну из команд тренировал Юрген Клопп. Немецкий специалист вместе с «Боруссией» завоевал два чемпионских титула, а также выиграл Кубок Германии и дважды Суперкубок страны. Вместе со «шмелями» Клопп дошел до финала Лиги чемпионов. Летом 2024 года тренер покинул «Ливерпуль».