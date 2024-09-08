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Сегодня, 00:33

Клопп вернулся в «Боруссию» ради прощального матча Пищека и Блащиковского

Сергей Разин
корреспондент
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Юрген Клопп и Якуб Блащиковский.
Фото ФК «Боруссия» Дордмунд

«Боруссия» провела прощальный матч Лукаша Пищека и Якуба Блащиковского.

В двух командах играли экс-игроки дортмундцев и друзья Пищека и Блащиковского: Роман Вайденфеллер, Невен Суботич, Матс Хуммельс, Лукас Бариос, Марвин Хитц, Марсель Шмельцер, Нури Сахин, Генрих Мхитарян, Юлиан Брандт и другие.

Одну из команд тренировал Юрген Клопп. Немецкий специалист вместе с «Боруссией» завоевал два чемпионских титула, а также выиграл Кубок Германии и дважды Суперкубок страны. Вместе со «шмелями» Клопп дошел до финала Лиги чемпионов. Летом 2024 года тренер покинул «Ливерпуль».

Лукаш Пищек
Якуб Блащиковский
ФК Боруссия (Дортмунд)
Юрген Клопп
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1
 Хайденхайм 2 2 0 0 6-0 6
2
 Бавария 2 2 0 0 5-2 6
3
 РБ Лейпциг 2 2 0 0 4-2 6
4
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-0 4
5
 Унион Б 2 1 1 0 2-1 4
6
 Боруссия М 2 1 0 1 4-3 3
7
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
8
 Байер 2 1 0 1 5-5 3
9
 Фрайбург 2 1 0 1 3-3 3
10
 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3
11
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
12
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
13
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
14
 Штутгарт 2 0 1 1 4-6 1
15
 Аугсбург 2 0 1 1 2-6 1
16
 Хольштайн 2 0 0 2 2-5 0
17
 Бохум 2 0 0 2 0-3 0
18
 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
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13.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
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14.09 16:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
14.09 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
14.09 16:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
14.09 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
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Вольфсбург – Айнтрахт Ф
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Андрей Крамарич

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Флориан Вирц

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Джейми Гиттенс

Джейми Гиттенс

Боруссия Д

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Марвин Пирингер

Марвин Пирингер

Хайденхайм

 2
Саша Боэ

Саша Боэ

Бавария

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 2 0 0
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