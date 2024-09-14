Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:22

Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хольштайн Киль» в бундеслиге

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Бавария» обыграла «Хольштайн».
Фото AFP

«Бавария» крупно победила в гостях «Хольштайн Киль» в матче 3-го тура немецкой бундеслиги — 6:1.

У мюнхенцев отличились Джамал Мусиала, Гарри Кейн (хет-трик) и Майкл Олисе. У «Хольштайна» единственный гол забил Армин Гигович. Еще один мяч на счету полузащитника хозяев Николая Ремберга, отправившего снаряд в собственные ворота.

«Бавария» набрала девять очков и возглавила таблицу чемпионата Германии. «Хольштайн» идет на последней, 19-й строчке, с нулем баллов.

В следующем матче первенства «Бавария» сыграет на выезде с «Вердером», а «Хольштайн» встретится в гостях с «Бохумом». Оба противостояния состоятся 21 сентября.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
14 сент, 19:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
1:6
Бавария

Источник: Турнирная таблица бундеслиги
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
Читайте также
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Почему Помазуна и Кривцова отстранили от тренировок
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 3 3 0 0 11-3 9
2
 Боруссия Д 3 2 1 0 6-2 7
3
 РБ Лейпциг 3 2 1 0 4-2 7
4
 Хайденхайм 3 2 0 1 8-4 6
5
 Байер 3 2 0 1 9-6 6
6
 Айнтрахт Ф 3 2 0 1 5-4 6
7
 Фрайбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Унион Б 3 1 2 0 2-1 5
9
 Штутгарт 3 1 1 1 7-7 4
10
 Вольфсбург 3 1 0 2 5-5 3
11
 Боруссия М 3 1 0 2 5-6 3
12
 Хоффенхайм 3 1 0 2 5-9 3
13
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
14
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
15
 Аугсбург 2 0 1 1 2-6 1
16
 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
17
 Бохум 3 0 0 3 1-5 0
18
 Хольштайн 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 4 : 2
14.09 16:30
Боруссия М – Штутгарт
 1 : 3
14.09 16:30
Фрайбург – Бохум
 2 : 1
14.09 16:30
Хоффенхайм – Байер
 1 : 4
14.09 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 0 : 0
14.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 1 : 2
14.09 19:30
Хольштайн – Бавария
 1 : 6
15.09 16:30
Аугсбург – Ст-Паули
 - : -
15.09 18:30
Майнц – Вердер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Штутгарт

 3
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 2
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 2
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 2 0 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости