Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Хольштайн Киль» в бундеслиге
«Бавария» крупно победила в гостях «Хольштайн Киль» в матче 3-го тура немецкой бундеслиги — 6:1.
У мюнхенцев отличились Джамал Мусиала, Гарри Кейн (хет-трик) и Майкл Олисе. У «Хольштайна» единственный гол забил Армин Гигович. Еще один мяч на счету полузащитника хозяев Николая Ремберга, отправившего снаряд в собственные ворота.
«Бавария» набрала девять очков и возглавила таблицу чемпионата Германии. «Хольштайн» идет на последней, 19-й строчке, с нулем баллов.
В следующем матче первенства «Бавария» сыграет на выезде с «Вердером», а «Хольштайн» встретится в гостях с «Бохумом». Оба противостояния состоятся 21 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|11-3
|9
|
2
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|РБ Лейпциг
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
4
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|
5
|Байер
|3
|2
|0
|1
|9-6
|6
|
6
|Айнтрахт Ф
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Унион Б
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|
9
|Штутгарт
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
10
|Вольфсбург
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
11
|Боруссия М
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
12
|Хоффенхайм
|3
|1
|0
|2
|5-9
|3
|
13
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
14
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Бохум
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
18
|Хольштайн
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|13.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|4 : 2
|14.09
|16:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|1 : 3
|14.09
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|2 : 1
|14.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|1 : 4
|14.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|1 : 2
|14.09
|19:30
|
Хольштайн – Бавария
|1 : 6
|15.09
|16:30
|
Аугсбург – Ст-Паули
|- : -
|15.09
|18:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|3
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|2
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0