Та: «Я не собираюсь подписывать новый контракт с «Байером». Мое решение принято»

Защитник «Байера» Джонатан Та рассказал о своем будущем в клубе.

«Я не собираюсь подписывать новый контракт с «Байером». Мое решение принято. Я буду выкладываться здесь до конца, а потом посмотрим, что будет. Но я решил пойти и попробовать другой опыт», — приводит слова Та SZ.

Действующий контракт игрока с леверкузенцами рассчитан еще на один год, и он не планирует продлевать соглашение, рассчитывая уйти в «Баварию».

В сезоне-2023/24 Та сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.