Та: «Я не собираюсь подписывать новый контракт с «Байером». Мое решение принято»
Защитник «Байера» Джонатан Та рассказал о своем будущем в клубе.
«Я не собираюсь подписывать новый контракт с «Байером». Мое решение принято. Я буду выкладываться здесь до конца, а потом посмотрим, что будет. Но я решил пойти и попробовать другой опыт», — приводит слова Та SZ.
Действующий контракт игрока с леверкузенцами рассчитан еще на один год, и он не планирует продлевать соглашение, рассчитывая уйти в «Баварию».
В сезоне-2023/24 Та сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
3
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
4
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
9
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|- : -
|14.09
|16:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|14.09
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|14.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|14.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|14.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.09
|19:30
|
Хольштайн – Бавария
|- : -
|15.09
|16:30
|
Аугсбург – Ст-Паули
|- : -
|15.09
|18:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Марвин Пирингер
Хайденхайм
|2
|
|
Саша Боэ
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0
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