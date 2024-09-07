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«Барселона» хочет подписать Киммиха и Та в 2025 году

Алина Савинова
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«Барселона» планирует осуществить трансферы защитника «Байера» Джонатана Та и полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха в следующем году, сообщает Mundo Deportivo.

Контракты обоих футболистов с нынешними клубами рассчитаны до лета 2025-го.

Как отмечает источник, «Барселона» уже связывалась с агентом Та по поводу возможного перехода игрока в качестве свободного агента. Каталонцы были заинтересованы в подписании немецкого защитника в этом году, но сделка не состоялась. Ранее Та заявил, что не собирается подписывать новый контракт с «Байером», он хочет получить опыт в другой команде.

Известно, что к Киммиху проявляют интерес еще несколько европейских клубов, в частности «Реал».

В сезоне-2023/24 Та сыграл в 48 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу. На счету Киммиха 2 гола и 10 результативных передач в 43 встречах за «Баварию».

Источник: Mundo Deportivo
Джонатан Та
Йозуа Киммих
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Барселона
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 Реал 4 2 2 0 7-2 8
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