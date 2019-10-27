Мюллер считает, что «Баварии» не хватает жесткости и удачи

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер после матча 9-го тура чемпионата Германии против «Униона» (2:1) отметил, что мюнхенцам немного не хватает жесткости и удачи. Команда после этой победы поднялась на первое место в турнирной таблице бундеслиги.

— В нашей игре было много позитивного, — приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. —Дважды в наши ворота назначался пенальти, в остальном мы больше ничего не позволили сопернику. Так что я думаю, что мы показали довольно хорошую игру, но в данный момент нам немного не хватает жесткости и, конечно, удачи. Поэтому у нас хромает реализация.

Мы ставили перед собой задачу выйти на первое место. Мы ее достигли. Теперь мы должны работать от матча к матчу и снова обрести стабильность. Думаю, у нас это получится.

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