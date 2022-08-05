Мюллер с линии вратарской не забил в пустые ворота. А потом пытался лежа добить мяч головой

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер упустил отличный шанс отличиться в матче 1-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта».

Они вместе с партнером вышли вдвоем против одного вратаря. Мюллер получил пая и бил с линии вратарской почти по пустым воротам, но успевший защитник сумел ему немного помешать, так что мяч попал в штангу.

При этом мяч сова отскочил к Мюллеру, но футболист к этому моменту уже оказался лежащим на газоне. Он попытался кивком головы зацепить мяч, но ему это не удалось.