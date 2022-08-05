Мане забил первый гол за «Баварию» в бундеслиге

Нападающий «Баварии» Садио Мане отличился в матче первого тура чемпионата Германии против «Айнтрахта». Он довел преимущество мюнхенского клуба до крупного уже в первом тайме — 3:0.

Отметим, что для сенегальца этот гол стал первым в карьере в матчах бундеслиги.

Футболист перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» за 50 миллионов евро этим летом.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии и Кубка английской лиги.