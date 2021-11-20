Мюллер — о поражении в матче с «Аугсбургом»: «Мы хотели переломить ситуацию, но нам не повезло»
Форвард «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (1:2).
«В первом тайме мы моментами плохо выглядели на своей половине. Обычно не пропускаешь два гола после двух-трех моментов. В этом не было необходимости. На протяжении долгих отрезков игры мы хорошо владели мячом. Во втором тайме было видно, что мы хотели переломить ситуацию, но нам не повезло. Это тяжелая неудача», — приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.
«Бавария» потерпела второе поражение в бундеслиге и с 28 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице. «Аугсбург» с 12 очками — на 15-й строчке.
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