Мукоко испытывает неописуемые чувства от дебютного гола в бундеслиге

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко признался, что испытывает неописуемые чувства после матча 13-го тура чемпионата Германии с «Унионом» (1:2). Он стал самым молодым автором забитого гола в истории бундеслиге. Ему сейчас 16 лет и 29 дней.

«Очень разочарован результатом... но я дебютировал в бундеслиге и забил сегодня. Это чувство неописуемо», — написал Мукоко в Instagram.