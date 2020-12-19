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Мукоко испытывает неописуемые чувства от дебютного гола в бундеслиге

06:33
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко признался, что испытывает неописуемые чувства после матча 13-го тура чемпионата Германии с «Унионом» (1:2). Он стал самым молодым автором забитого гола в истории бундеслиге. Ему сейчас 16 лет и 29 дней.

«Очень разочарован результатом... но я дебютировал в бундеслиге и забил сегодня. Это чувство неописуемо», — написал Мукоко в Instagram.

Унион Б — Боруссия Д

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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