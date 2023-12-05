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Сегодня, 15:56

Стало известно, когда пройдет перенесенный из-за снегопада матч «Баварии» с «Унионом»

Виктория Кравченко
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Стала известна дата проведения перенесенного матча 13-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом». Встреча должна была пройти 2 декабря на «Альянц Арене», но ее отменили из-за сильного снегопада.

Новая дата матча — 24 января 2024 года.

После 13 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Унион» идет на 18-й позиции с 7 очками.

ФК Бавария
ФК Унион Берлин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 13 11 2 0 38-11 35
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 13 10 0 3 33-15 30
4
 РБ Лейпциг 13 8 2 3 31-13 26
5
 Боруссия Д 13 7 4 2 26-20 25
6
 Хоффенхайм 13 6 2 5 25-23 20
7
 Айнтрахт Ф 13 4 6 3 19-15 18
8
 Фрайбург 13 5 3 5 16-23 18
9
 Аугсбург 13 4 5 4 23-25 17
10
 Боруссия М 13 4 4 5 27-28 16
11
 Вольфсбург 13 5 1 7 18-24 16
12
 Бохум 13 2 7 4 14-26 13
13
 Вердер 13 3 2 8 18-27 11
14
 Хайденхайм 13 3 2 8 18-28 11
15
 Кельн 13 2 3 8 10-24 9
16
 Дармштадт 13 2 3 8 15-34 9
17
 Майнц 13 1 5 7 12-26 8
18
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
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1.12 22:30
Дармштадт – Кельн
 0 : 1
2.12 17:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 2 : 1
2.12 17:30
Бохум – Вольфсбург
 3 : 1
2.12 17:30
РБ Лейпциг – Хайденхайм
 2 : 1
2.12 20:30
Штутгарт – Вердер
 2 : 0
3.12 17:30
Майнц – Фрайбург
 0 : 1
3.12 19:30
Байер – Боруссия Д
 1 : 1
3.12 21:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 2 : 1
21.05 17:30
Бавария – Унион Б
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

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Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 10
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 10 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 11 1 3
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Куадио Коне

Боруссия М

 6 1 2
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