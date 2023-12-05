Стало известно, когда пройдет перенесенный из-за снегопада матч «Баварии» с «Унионом»

Стала известна дата проведения перенесенного матча 13-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом». Встреча должна была пройти 2 декабря на «Альянц Арене», но ее отменили из-за сильного снегопада.

Новая дата матча — 24 января 2024 года.

После 13 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Унион» идет на 18-й позиции с 7 очками.