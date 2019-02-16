Мануэль Нойер: "Бавария" ставила перед собой задачу снова сыграть на ноль"

Главный тренер "Баварии" Мануэль Нойер после победы над "Аугсбургом" в матче 22-го тура чемпионата Германии (3:2) отметил, что команда хотела сыграть на ноле. Однако первый мяч мюнхенцы пропустили уже на первой минуте.
- Мы ставили перед собой задачу хорошо обороняться и снова сыграть на ноль, - цитирует пресс-служба клуба Нойера. - К сожалению, нам это не удалось. Мы неплохо оборонялись, но дважды нам устроили холодный душ после прострелов с флангов.
Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/02/stimmen-zum-augsburg-spiel
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