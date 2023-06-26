Люка Эрнандес хочет как можно скорее покинуть «Баварию»

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес хочет как можно быстрее покинуть «Баварию», сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным источника, француз намерен продолжить карьеру в другой команде. В игроке заинтересован «ПСЖ». «Бавария» может выручить с продажи защитника около 50 миллионов евро.

Контракт 27-летнего игрока с «Баварией» истекает летом следующего года.

В прошедшем сезоне Эрнандес провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он выступает за немецкий клуб с 2019 года.