Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Алассан Плеа стал автором первого гола нового сезона бундеслиги. Он поразил ворота «Баварии» на 10-й минуте встречи.

Плеа получил мяч на линии штрафной, прошел чуть вперед и нанес точный удар в угол ворот Мануэля Нойера.