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Алассан Плеа стал автором первого гола нового сезона бундеслиги

21:43
Алассан Плеа. Фото Reuters
Алассан Плеа. Фото Reuters
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Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Алассан Плеа стал автором первого гола нового сезона бундеслиги. Он поразил ворота «Баварии» на 10-й минуте встречи.

Плеа получил мяч на линии штрафной, прошел чуть вперед и нанес точный удар в угол ворот Мануэля Нойера.

Боруссия М — Бавария

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Иван Шитик все материалы автора

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