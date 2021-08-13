Алассан Плеа стал автором первого гола нового сезона бундеслиги
21:43
Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Алассан Плеа стал автором первого гола нового сезона бундеслиги. Он поразил ворота «Баварии» на 10-й минуте встречи.
Плеа получил мяч на линии штрафной, прошел чуть вперед и нанес точный удар в угол ворот Мануэля Нойера.
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