Левандовски призвал "Баварию" к крупным покупкам

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски призвал руководство клуба к приобретению новых футболистов. Ранее мюнхенцы подписали защитников Люку Эрнандеза и Бенжамена Павара.

– Все знают, что у нас сейчас немного игроков в основной команде, – цитирует Sport Bild Левандовски. – Нам не хватает игроков на тренировках. Я надеюсь, что что-то случится в ближайшие дни. Без трансферов будет сложно бороться за большие трофеи. За последние два года "Бавария" не осуществляла крупных трансферов.

Поляк стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезоне 2018/19, а также Кубка Германии. На его счету 40 голов и 13 результативных передач в 47 матчах.

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