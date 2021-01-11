Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 15-го тура бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии» (2:3) забил 20-й гол в нынешнем сезоне.

Как сообщает статистический портал Opta, 32-летний поляк стал вторым футболистом в истории чемпионата Германии, кому удалось забить 20 мячейй в первых 15 встречах чемпионата. Первым был бывший форвард мюнхенцев Герд Мюллер, которому покорилось данное достижение в сезоне 1968/69.

Левандовски в прошлом сезоне вместе с мюнхенцами выиграл Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок страны, бундеслигу, Суперкубок УЕФА, стал лучшим игроком года по версии ФИФА, получил награду Globe Soccer Awards и не только.