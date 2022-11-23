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Сегодня, 21:46

Лаймер отказал «Челси» и хочет летом перейти в «Баварию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер хочет перейти в «Баварию», пишет журналист Кристиан Фальк.

25-леьний австриец отказался от перехода в «Челси» и намерен присоединиться к мюнхенскому клубу следующим летом.

Отметим, что летом футболист мог перейти в «Баварию» или «Ливерпуль», но «Лейпциг» не захотел отпускать игрока.

Также появилась информация, что «Бавария» уже достигла соглашения с Лаймером насчет трансфера на правах свободного агента, который должен состояться следующим летом.

В нынешнем сезоне бундеслиги Конрад Лаймер провел 4 матча.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Конрад Лаймер
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
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 Герта 15 3 5 7 19-22 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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21.01 17:30
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 - : -
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