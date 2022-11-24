Деклан Райс заинтересовал «Баварию»

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» и сборной Англии Деклану Райсу, утверждает El Nacional.

Руководство немецкого клуба считает хавбека один из лучших в мире на своей позиции.

Ранее сообщалось, что 23-летнего игрока хочет приобрести «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.