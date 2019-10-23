Ковача могут уволить из «Баварии» после ухода Хенесса

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может быть уволен после ухода президента мюнхенского клуба Ули Хенесса. 67-летний функционер покинет свой пост после новых выборов, которые пройдут 15 ноября, сообщает Sport.de.

Хенесс поддерживал Ковача, несмотря на критику хорватского специалиста, в то время как председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге, наоборот, хотел бы сменить тренера. Румменигге хочет пригласить в клуб бывшего главного тренера «Лейпцига» Ральфа Рангника.

После восьми туров «Бвараия» набрала 15 очков и занимает третье место в чемпионате Германии.

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