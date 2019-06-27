Ковач заявил, что "Бавария" летом должна купить еще четырех игроков

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал, сколько новичков потребуется команде нынешним летом. В интервью Kicker он заявил, что "Баварии" нужно подписать еще четырех футболистов. Пока состав "Баварии" пополнили два французских крайних защитника – Люка Эрнандез и Бенжамен Павар, за которых мюнхенцы заплатили 80 миллионов евро "Атлетико" и 35 миллионов евро "Штутгарту" соответственно.

При этом состав "Баварии" по окончании минувшего сезона покинули Франк Рибери, Арьен Роббен, Рафинья, Хамес Родригес и Матс Хуммельс. Было предложено искать новый клуб Джерому Боатенгу.