Коутинью вернется к полноценным тренировкам через 6 недель

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью, выступающий в сезоне-2019/20 на правах аренды за «Баварию», пропустит около 6 недель после операции на лодыжке, сообщает Bild.

По информации источника, операция, которую накануне перенес 27-летний бразилец, произошла из-за того, что у игрока был обнаружен артремфит (свободно расположенное в полости сустава патологическое образование — прим. «СЭ»). Сообщается, что Коутинью начнет реабилитационный курс через 2 недели, ориентировочно через 6 недель он сможет приступить к полноценным тренировкам.

В сезоне-2019/20 Коутинью выступает за «Баварию» команду 32 матча, на его счету 9 голов и 8 результативных передач.