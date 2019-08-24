Коутинью дебютировал за «Баварию» в матче с «Шальке»
20:53
Новичок «Баварии» бразильский нападающий Филиппе Коутинью дебютировал за мюнхенцев в матче 2-го тура бундеслиги с «Шальке». На 57-й минуте встречи он вышел на замену вместо Томаса Мюллера.
Коутинью был арендован «Баварией» на сезон у «Барселоны» за 8,5 миллиона евро. Футболист был приобретен испанским клубом у «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.
Sein Deb?t im #FCBayern-Trikot: @Phil_Coutinho ist jetzt f?r @esmuellert_ im Spiel! ?— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) August 24, 2019
??? #S04FCB 0-2 (57') pic.twitter.com/46VJYjJ16R
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