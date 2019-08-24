Коутинью дебютировал за «Баварию» в матче с «Шальке»

Новичок «Баварии» бразильский нападающий Филиппе Коутинью дебютировал за мюнхенцев в матче 2-го тура бундеслиги с «Шальке». На 57-й минуте встречи он вышел на замену вместо Томаса Мюллера.

Коутинью был арендован «Баварией» на сезон у «Барселоны» за 8,5 миллиона евро. Футболист был приобретен испанским клубом у «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.

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