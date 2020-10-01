Киммиха не устроила игра «Баварии» в матче за Суперкубок Германии

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих считает, что команда показала не лучшую игру в матче за Суперкубок Германии против «Борусии» (3:2). Победный гол забил сам Киммих на последних минутах.

— В итоге кубок у нас, и это приятно, — цитирует пресс-служба клуба Киммиха. — Мы бились за этот кубок, хотя показали не лучшую игру. Все видели, что мы обладаем менталитетом решить не самую лучшую игру в нашем исполнении в свою пользу. Мы не очень хорошо вошли в игру, но все равно повели 2:0. Оба гола пропустили после простых потерь мяча во время построения игры.