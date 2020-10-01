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Киммиха не устроила игра «Баварии» в матче за Суперкубок Германии

07:35
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Защитник «Баварии» Джошуа Киммих считает, что команда показала не лучшую игру в матче за Суперкубок Германии против «Борусии» (3:2). Победный гол забил сам Киммих на последних минутах.

— В итоге кубок у нас, и это приятно, — цитирует пресс-служба клуба Киммиха. — Мы бились за этот кубок, хотя показали не лучшую игру. Все видели, что мы обладаем менталитетом решить не самую лучшую игру в нашем исполнении в свою пользу. Мы не очень хорошо вошли в игру, но все равно повели 2:0. Оба гола пропустили после простых потерь мяча во время построения игры.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/09/stimmen-zum-dfl-supercup-fc-bayern-vs.-borussia-dortmund

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