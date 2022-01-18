Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 12:30

Кан: «Левандовски феноменален. Достигнув одной вершины, он уже думает о следующей»

Виктория Кравченко

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о вручении награды лучшему игроку от ФИФА форварду Роберту Левандовски.

«Левандовски феноменален. Он достиг одной вершины и думает о следующей. Поэтому более чем оправданно, что он во второй раз подряд получает звание лучшего игрока ФИФА.

Мы хотели бы, чтобы Мануэль Нойер снова получил награду ФИФА как лучший вратарь. Поздравляем Эдуара Менди, который также заслуживает этого звания. «Бавария» гордится и счастлива, что в наших рядах два таких выдающихся игрока и человека — Роберт Левандовски и Мануэль Нойер», — цитирует Кана сайт мюнхенской команды.

33-летний Левандовски получил данную награду второй раз подряд. Среди номинантов на эту награду также были Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет) и Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ», Аргентина).

На счету Левандовски 69 голов за 2021 год. В прошлом сезоне польский футболист стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.

 

Оливер Кан
Роберт Левандовски
ФК Бавария
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Утритесь, мрази!» и «Эти судьи тоже ужинали с Тутберидзе?» Самые яркие цитаты чемпионата Европы по фигурному катанию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рома», «Лилль» и «Дженоа» интересуются защитником «Баварии» Сарром
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 Байер 19 9 5 5 44-31 32
4
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
5
 Хоффенхайм 19 9 4 6 39-29 31
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 19 8 3 8 27-21 27
8
 Унион Б 19 8 7 4 27-24 31
9
 Айнтрахт Ф 19 7 7 5 30-28 28
10
 Кельн 19 7 7 5 30-32 28
11
 Арминия 19 3 9 7 18-26 18
12
 Боруссия М 19 6 4 9 25-35 22
13
 Бохум 19 7 2 10 17-27 23
14
 Штутгарт 19 4 6 9 22-33 18
15
 Аугсбург 19 4 7 8 19-30 19
16
 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
17
 Герта 19 6 4 9 21-38 22
18
 Гр. Фюрт 19 1 4 14 15-51 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.01 22:30
Айнтрахт Ф – Арминия
 - : -
22.01 17:30
Байер – Аугсбург
 - : -
22.01 17:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
22.01 17:30
Гр. Фюрт – Майнц
 - : -
22.01 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
22.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
22.01 20:30
Бохум – Кельн
 - : -
23.01 17:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
23.01 19:30
Герта – Бавария
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 15
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 15 1 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости