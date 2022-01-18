Кан: «Левандовски феноменален. Достигнув одной вершины, он уже думает о следующей»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о вручении награды лучшему игроку от ФИФА форварду Роберту Левандовски.

«Левандовски феноменален. Он достиг одной вершины и думает о следующей. Поэтому более чем оправданно, что он во второй раз подряд получает звание лучшего игрока ФИФА.

Мы хотели бы, чтобы Мануэль Нойер снова получил награду ФИФА как лучший вратарь. Поздравляем Эдуара Менди, который также заслуживает этого звания. «Бавария» гордится и счастлива, что в наших рядах два таких выдающихся игрока и человека — Роберт Левандовски и Мануэль Нойер», — цитирует Кана сайт мюнхенской команды.

33-летний Левандовски получил данную награду второй раз подряд. Среди номинантов на эту награду также были Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет) и Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ», Аргентина).

На счету Левандовски 69 голов за 2021 год. В прошлом сезоне польский футболист стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.