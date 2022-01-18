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Сегодня, 15:51

Левандовски высказался о том, почему Месси не выбрал его при голосовании на приз лучшему игроку года от ФИФА

Виктория Кравченко

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о том, что нападающий Лионель Месси не выбрал его в голосовании на приз лучшему игроку года The Best от ФИФА.

Аргентинец выбрал лучшим Неймара, Килиана Мбаппе и Карима Бензема.

«Мне приятно было то, что он сказал после церемонии вручения «Золотого мяча», было лестно услышать его слова. Что касается его голосов, нужно спрашивать его. Это решение Месси, я должен его уважать. Сердиться на него я не буду», — цитирует Левандовски Bayern & Germany.

33-летний Левандовски получил данную награду второй раз подряд. Среди номинантов на эту награду также были Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет) и Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ», Аргентина).

На счету Левандовского 69 голов за 2021 год. В прошлом сезоне польский футболист стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.

 

 

Лионель Месси
Роберт Левандовски
ФК Бавария
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 Байер 19 9 5 5 44-31 32
4
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
5
 Хоффенхайм 19 9 4 6 39-29 31
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 19 8 3 8 27-21 27
8
 Унион Б 19 8 7 4 27-24 31
9
 Айнтрахт Ф 19 7 7 5 30-28 28
10
 Кельн 19 7 7 5 30-32 28
11
 Арминия 19 3 9 7 18-26 18
12
 Боруссия М 19 6 4 9 25-35 22
13
 Бохум 19 7 2 10 17-27 23
14
 Штутгарт 19 4 6 9 22-33 18
15
 Аугсбург 19 4 7 8 19-30 19
16
 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
17
 Герта 19 6 4 9 21-38 22
18
 Гр. Фюрт 19 1 4 14 15-51 7
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21.01 22:30
Айнтрахт Ф – Арминия
 - : -
22.01 17:30
Байер – Аугсбург
 - : -
22.01 17:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
22.01 17:30
Гр. Фюрт – Майнц
 - : -
22.01 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
22.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
22.01 20:30
Бохум – Кельн
 - : -
23.01 17:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
23.01 19:30
Герта – Бавария
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 15
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 15 1 3
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