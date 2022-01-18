Левандовски высказался о том, почему Месси не выбрал его при голосовании на приз лучшему игроку года от ФИФА

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о том, что нападающий Лионель Месси не выбрал его в голосовании на приз лучшему игроку года The Best от ФИФА.

Аргентинец выбрал лучшим Неймара, Килиана Мбаппе и Карима Бензема.

«Мне приятно было то, что он сказал после церемонии вручения «Золотого мяча», было лестно услышать его слова. Что касается его голосов, нужно спрашивать его. Это решение Месси, я должен его уважать. Сердиться на него я не буду», — цитирует Левандовски Bayern & Germany.

33-летний Левандовски получил данную награду второй раз подряд. Среди номинантов на эту награду также были Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет) и Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ», Аргентина).

На счету Левандовского 69 голов за 2021 год. В прошлом сезоне польский футболист стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.